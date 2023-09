Man.United, Casemiro: “Ancelotti è un grande allenatore, un vincente”

Intervenuto in conferenza dal ritiro con il Brasile , il centrocampista del Manchester United , Casemiro , ha parlato di Carlo Ancelotti . Il tecnico italiano, infatti, sarà il prossimo ct della nazionale verdeoro e Casemiro non ha perso l'occasione per elogiare il suo vecchio allenatore ai tempi del Real Madrid . Ecco le sue parole

"Ancelotti è un grande allenatore, un vincente ma ha ancora un contratto con il Real Madrid ed è irrispettoso parlare di lui in Nazionale. Sappiamo che Ancelotti è un ottimo tecnico, però abbiamo un grande allenatore come Diniz e lo rispettiamo come se fossimo a un Mondiale".