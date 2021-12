Malvaldi: “Shevchenko? Colpisce la sua umiltà e dedizione al lavoro”

Lo scrittore Marco Malvaldi ha elogiato l'ex giocatore del Milan, ora allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko. Questa la sua analisi

Lo scrittore Marco Malvaldi ha elogiato l'ex giocatore del Milan, ora allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko. Questa la sua analisi ai microfoni di 'Sky Sport': "Shevchenko viene dalla scuola di un grande allenatore come Lobanovski, ma la cosa che mi colpisce di più è l'umiltà e la dedizione con cui Sheva si approccia al lavoro che fa. Shevchenko dal punto di vista umano ha il chiodo fisso di migliorarsi. Non so se sarà un grande allenatore però una persona con il suo atteggiamento può diventarlo".