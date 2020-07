“Maldini via dal Milan? Il suo futuro sarà alla FIGC”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quale futuro per Paolo Maldini? Al termine di questa stagione è altissima la probabilità che l’attuale direttore tecnico rossonero lasci il Milan, visto l’arrivo di Ralf Rangnick che prenderà fondamentalmente anche il suo ruolo. Ivan Gazidis gli avrebbe proposto un ruolo di “Ambasciatore del club”, ma a Maldini i ruoli di rappresentanza non piacciono. Ma spnta un possibile futuro in FIGC.

A riferirlo è Antonello Valentini, ex Direttore Generale della nazionale italiana, che a ‘QSVS’ ha dichiarato: “Il futuro di Paolo Maldini potrebbe essere in FIGC. Il presidente Gravina vorrebbe affidargli un ruolo in Nazionale, bisognerà vedere però se Maldini vorrà accettare”.

Ed in effetti già in passato Maldini aveva rifiutato un ruolo in Federazione. Vedremo adesso quali saranno i risvolti futuri. Attendiamo ancora qualche settimana, poi il futuro sarà estremamente più chiari. Per tutti, Maldini e non solo.

