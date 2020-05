Maldini: “Vi spiego qual è il segreto delle grandi squadre”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico ed ex compagno di squadra, Filippo Inzaghi, rilasciando alcune importanti dichiarazioni. Queste le parole di Maldini sul godersi le vittorie: “Se pensiamo a quello che abbiamo vissuto. Io ho vissuto due ere e mezzo. Soprattutto l’ultima parte, con Carlo Ancelotti, anche per età le cose te le godi di più. Poi in quell’ambiente che abbiamo creato, è tutto più bello”.

"Nei momenti difficili ti devi affidare agli uomini e gli uomini creano empatia tra di loro. E le squadre che hanno questi equilibri, vincono e stanno al vertice. Quello è stato il segreto delle grandi squadre. Da dirigente devo spiegare determinate cose ai giocatori che sembrano normali. Si viene fuori dalle difficoltà solo se si è uniti e uomini di un certo livello", ha concluso Maldini.