Maldini: “Sintonia con la proprietà: c’è un programma che funziona”

Maldini sulla proprietà del Milan ed il momento della squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sui numeri soddisfacenti del progetto rossonero in questo periodo, Maldini (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Non andiamo a caccia di record, andiamo a caccia di risultati. Contro la Sampdoria la squadra ha offerto un'altra prova di maturità, nonostante le assenze. I giovani non vanno giudicati, vanno aspettati. Se si vede la qualità, che pensiamo che ci sia, si aspetta. E la sintonia con la proprietà aiuta, c'è un programma che funziona. C'è stata armonia anche nei momenti difficili".