Maldini: “Ricordo più bello la finale con lo Steaua: il risultato era già scritto”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato il suo ricordo più bello con la maglia del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sette', settimanale del 'Corriere della Sera', Paolo Maldini ha parlato del suo ricordo più bello in Europa con la maglia del Milan. Queste le parole del dirigente rossonero: "La prima vittoria in Coppa dei Campioni, per distacco. Barcellona, 1989, contro lo Steaua Bucarest. Forse una delle ultime partite in cui lo stadio era tutto con una squadra. Ora ci sono regole fisse sulla capienza, non ci sono più blocchi dell'est, non esiste più Ceausescu. La città era invasa dai nostri tifosi, fu una specie di esodo. Arrivando allo stadio, sia il nostro pullman che quello dello Steaua rimase bloccato in mezzo a questa marea rossonera. Il risultato era già scritto".