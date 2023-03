Maldini: “Non sapevo di aver raggiunto mio padre per reti segnate all’Inter”

Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 contro l'Inter, al termine del match Daniel Maldini è stato intervistato dai colleghi di 'Dazn'. Al calciatore di proprietà del Milan è stato fatto notare come abbia raggiunto suo padre Paolo per numero di reti segnate contro i nerazzurri. Questa la risposta di Daniel: "Sinceramente non lo sapevo, non mi cambia tanto. L'importante era portare a casa la partita". Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.