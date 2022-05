Maldini e quella profezia a Gordon Singer: “Gli scrissi un sms a dicembre”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ma anche profeta. Ecco il retroscena sul messaggio inviato a Gordon Singer con tema scudetto

C'è chi parla di miracolo Milan e di squadra assolutamente non favorita per la vittoria dello scudetto. I pronostici sono stati chiaramente sovvertiti, ma per Paolo Maldini tutto questo non rappresenta una sorpresa. Il direttore tecnico rossonero, infatti, ha raccontato un retroscena sulle sue doti profetiche. Il messaggio inviato a Gordon Singer a dicembre parla chiaro. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.