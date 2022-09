Il rifiuto di Maldini: “Non vi presentate neanche!”. Sarà per Theo?

Oltre a quella per Leao c'è qualche altra offerta rifiutata? "Sì, c'è un "non vi presentate neanche". Theo? L'hai detto tu (ride, ndr). È un calciatore di altissimo livello. Ma non solo per lui, anche per altri. Se poi si presentano comunque dobbiamo vedere. Ma non necessitiamo di una cessione, i conti sono a posto. Ma i giocatori ormai incedibili non esistono più". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>