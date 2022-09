Milan, Maldini: “Io e Massara coppia di fatto. Su Kjaer ha insistito molto”

"La coppia nasce da un trio. Leonardo nel 2019 decide di andare via, mi trovo da solo e per rimanere chiedo di poter costituire il gruppo dirigenziale del Milan e chiamo innanzitutto Boban, grande amico e conoscitore di calcio. Ci serviva un direttore sportivo e ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Massara, che io non conoscevo bene. Anche se poi parlandoci abbiamo ricordato i nostri trascorsi calcistici, ci ha fatto gol col Pescara e col Pavia... Ci eravamo incontrati sul campo, non come dirigente. Ci ho parlato tanto, mi è piaciuto molto e siamo partiti. Ha la mia età, ma percorso e visione diversa. Questo accresce la prospettiva, penso sia fondamentale. È un grandissimo conoscitore di calcio e grandissimo lavoratore. Mi ci dovevo trovar bene per forza. Condivide i principi della vita. Ora siamo una coppia di fatto, viviamo insieme sempre. Su Kjaer, a me piaceva, ma non lo conoscevo nei dettagli. Lui avendolo avuto ha insistito molto, ha spinto tanto". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>