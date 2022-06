Corvino: “Maldini e Massara? Tutto verrà sistemato. Sul mercato …”

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato della situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara nel Milan

Daniele Triolo

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato della situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara nel Milan e non soltanto in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste alcune delle dichiarazioni dell'esperto dirigente dei salentini.

Sul calciomercato che inizierà ufficialmente domani: "Un periodo scintillante. Inter e Juve si sono mosse in maniera già decisa. Altre, come Milan, Napoli, Roma e Lazio un po' meno, ma vedrete che presto si 'sveglieranno'. E poi c'è una via di mezzo come l'Atalanta, finora attiva ma non troppo".

Corvino sulla situazione di Maldini e Massara che appare paradossale: "Quando cambia la proprietà può succedere che ci siano questi ritardi. Loro hanno fatto un capolavoro lo scorso anno, tutto verrà sistemato".

Su Sven Botman e Renato Sanches sfumati per i rossoneri: "Buoni giocatori, senza dubbio, ma non fuoriclasse assoluti. Sapranno trovare le giuste alternative, il tempo non manca". Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di mercato >>>