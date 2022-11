Maldini: “Maradona e Ronaldo gli unici a farmi utilizzare la prudenza”

E' in onda su DAZN il docufilm dedicato alla carriera di Ronaldo 'Il Fenomeno'. Per l'occasione è stato intervistato anche il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, il quale ha parlato così dell'ex attaccante brasiliano. "Ho avuto la fortuna o la sfortuna di giocare contro grandissimi campioni. Ronny lo metto senza dubbio sul podio. Ho avuto la fortuna di giocare contro Maradona e probabilmente sono i due giocatori che quando doveva affrontare dicevo 'aspetta un attimo'. A me piaceva tanto fare sfide, scontri, giocarmela ad armi pari. Mi sentivo forte. Gli unici due giocatori che mi hanno fatto dire 'aspetta, vai prudente' sono Maradona e Ronaldo", ha detto Maldini. Milan, parlano Pioli e Tonali. Dest recuperato per il Salisburgo.