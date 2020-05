Maldini: “Mai voluto fare l’allenatore: ho visto la vita di papà …”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico ed ex compagno di squadra, Filippo Inzaghi, rilasciando alcune importanti dichiarazioni. Queste le parole di Maldini sul non aver mai voluto fare l’allenatore: “Sapevo bene che non volevo farlo. Ho visto la vita che faceva mio papà, i capelli di tanti compagni che sono cambiati”.

“Alla fine della mia carriera e iniziare a fare le valige e rimetterti in gioco, partire, non avevo voglia anche se chi ha avuto esperienze con grandi allenatori ha le conoscenze per fare quel lavoro. Poi ci devi mettere del tuo. La cosa bella del fare il dirigente è che capisci, a distanza di tempo, quello che è stato fatto dai tuoi dirigenti ai tempi in cui giocavi”, ha concluso Maldini. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MALDINI >>>