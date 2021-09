Maldini: “Locatelli? Gli avevamo chiesto di rimanere, lui voleva andare via”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato dell'addio di Manuel Locatelli ai rossoneri: ecco le parole del direttore tecnico

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Juventus-Milan, Paolo Maldini ha parlato dell'addio di Manuel Locatelli ai rossoneri. Queste le sue parole. "Io sono arrivato al Milan nella settimana della decisione di Locatelli al Sassuolo. Noi abbiamo chiesto al ragazzo di rimanere, lui voleva andare via e l'abbiamo accontentato. Probabilmente in quel momento lì il percorso di Manuel non era adatto, sicuramente a lui ha fatto bene al Sassuolo ed è tornato a grandissimi livelli". Segui con noi il live testuale di Juventus-Milan.