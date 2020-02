Maldini: “Ibrahimovic un campione: difficile tornare ed incidere così”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini su Zlatan Ibrahimovic: “Dal punto di vista del giocatore non è da scoprire, è un campione, in ogni lega del mondo in cui ha giocato è stato un campione. Dal punto di vista fisico, dopo due mesi e mezza di inattività puoi anche allenarti da solo, non sarà mai lo stesso: è difficile tornare in un campionato come quello italiano ed incidere così”. Per le dichiarazioni integrali di Maldini, continua a leggere >>>

