Maldini: “Ibrahimovic deve considerarsi calciatore per tornare protagonista”

"I problemi fisici avuti sono difficili da recuperare. Un crociato a 40 anni, lo sa anche lui... Quando siamo andati da lui a fare la proposta di rinnovo per un anno gli abbiamo detto che deve considerarsi un calciatore a tutti gli effetti e di tornare da protagonista. Lui è partito con quell'idea, vuole tornare a giocare. L'anno scorso se non ha avuto male è stato determinante. Per velocità, cattiveria, tecnica. Di motivazioni non ne parlo neanche. Deve considerarsi calciatore per tornare competitivo. Il futuro non importa, la vita gli sorriderà. Ha un po' quest'ansia di smettere, ma è normale. Poi si renderà conto che continuare diventa una fatica". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>