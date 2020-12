Maldini: “Due volte terzo al Pallone d’Oro in ruoli diversi, la mia riflessione”

Maldini sul piazzamento al Pallone d’Oro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, inserito nel Dream Team di ‘France Football’, ha rilasciato un’intervista alla rivista francese. Il direttore tecnico del Milan ha fatto questa riflessione sui terzi posti conquistati al Pallone d’Oro nel 1994 e nel 2003: “Mi sono classificato terzo nel 1994 e nel 2003 e mi porta fare due riflessioni. La prima è che la mia carriera si è svolta in un lasso di tempo molto lungo. Non ho avuto dei picchi come alcuni giocatori ma ho avuto un rendimento costante. La seconda è che ho raggiunto questo risultato in due ruoli diversi e questa è una bella riconoscenza“. Ecco cosa ha detto Maldini su com’è cambiato il ruolo del terzino negli anni >>>