Maldini su Berlusconi: “Mi ha consigliato un acquisto, non posso dire chi”

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato di una chiamata con Silvio Berlusconi , che gli ha consigliato un acquisto. Peccato che non sia stato svelato il nome... Nessun consiglio, invece, sulla formazione da schierare in campo. Queste e dichiarazioni nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento.

Se ogni tanto Berlusconi manda messaggi e consigli: "Sulla formazione no, mi ha chiamato per consigliarmi un acquisto ultimamente. Non posso dire chi. Chiama spesso Pioli e gli consiglia di non giocare troppo col portiere, cosa che noi facciamo. Quando poi però Maignan lancia a 80 metri e facciamo gol in contropiede impazzisce dicendo che aveva ragione. È anche lui milanista ed è contento della strada che sta prendendo la sua vecchia società". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>