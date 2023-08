Malagò: “Scudetto? Vedo che 3 o 4 squadre sono superiori alle altre”

Intervistato dai microfoni di RadioTv Serie A, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato in vista della corsa Scudetto

Intervistato dai microfoni di RadioTv Serie A, il presidente del Coni , Giovanni Malagò , ha parlato in vista della corsa Scudetto : "Vedo 3 o 4 squadre che sulla carta sono superiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate".

Il numero uno del Coni ha poi continuato, parlando della candidatura di Italia e Turchia per Euro2032: "E' stata fatta una scelta. Qualcuno magari non ha gradito, perché sappiamo cosa comporta in termini di valutazione a livello di politica internazionale. Ma guardiamo anche le alternativa: giocarti la partita autonomamente".