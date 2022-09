Maignan nella top 5 dei portieri secondo Buffon. Secondo Donnarumma

Gianluigi Buffon, presente al Festival dello Sport di Trento, elenca la sua personale top 5 dei portieri in attività: c'è Maignan

Presente al Festival dello Sport di Trento , manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della nazionale italiana e della Juventus , Gianluigi Buffon , presenta la sua personalissima top 5 dei portieri tuttora in attività: tra i presenti, una nuova e una vecchia conoscenza del Milan : Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma .

Courtois, Donnarumma, Neuer, Oblak e...Maignan: questa per Gianluigi Buffon la top 5 dei portieri attualmente in attività. Proprio nella giornata di ieri lo stesso ex numero 1 aveva svelato alcuni interessanti retroscena sul portiere rossonero.