Maignan: “Ho scelto il Milan per il suo progetto ambizioso”

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rivelato di aver parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara. E si è convinto a firmare

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul motivo che l'ha spinto a lasciare il Lille per indossare la maglia rossonera, Maignan ha risposto: "Il Milan l'ho scelto dopo aver parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara. Il loro discorso mi è piaciuto, perché si tratta di un grande progetto, ambizioso, che mi va a pennello. Così ho deciso di firmare, anche perché dopo tante stagioni e tante emozioni vissute a Lille, dove sono cresciuto anche come persona, era arrivato il momento di cambiare". Leggi qui l'intervista integrale di Maignan >>>