Maignan: “Donnarumma? Importante per il Milan. Io darò il massimo”

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha dichiarato di essere pronto a sostituire tra i pali il partente Gianluigi 'Gigio' Donnarumma

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulla pressione che potrebbe avere, in rossonero, con il compito del dover sostituire il partente Gigio Donnarumma, Maignan ha detto: "Il Milan è una grande squadra ed è normale che in generale ci sia più pressione rispetto a Lille. Ma non sbarco con l'idea di far dimenticare Donnarumma. Lui rimane un giocatore importante nella storia del club. Voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo per questa maglia".