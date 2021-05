Lukaku: “Vi spiego la lite con Ibra. È un gran giocatore, ha vinto ovunque”

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è tornato a parlare della lite con Zlatan Ibrahimovic in occasione del derby di Coppa Italia di gennaio

"Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Il centravanti nerazzurro è tornato sull'episodio che, il 26 gennaio scorso, in occasione del derby di Coppa Italia contro il Milan, lo vide triste protagonista di un alterco in campo con Zlatan Ibrahimović, attaccante del Diavolo.

""Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito così, però non sono uno che si fa mettere i piedi in testa. Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morte per i compagni e per la vittoria", ha detto Lukaku.

In merito, poi, il giudizio tecnico ed umano che il belga ha di Ibrahimović, ecco la risposta: "Un gran giocatore, ha vinto ovunque è passato, ha segnato più di 500 gol. Uomo? Fino al Manchester un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in Serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l'Inter, Ronaldo per la Juve, ora c'è Mou alla Roma: sono tutte buone cose per l'Italia. Il livello si alza, speriamo vinca ancora l'Inter".