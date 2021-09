Lukaku: “L’Inter mi ha tolto dalla m***a, li avrei lasciati solo per il Chelsea”

Romelu Lukaku, attaccante dl Chelsea, è ritornato sull'improvviso addio all'Inter in questo calciomercato. Questa la spiegazione

Romelu Lukaku, attaccante dl Chelsea, è ritornato sull'improvviso addio all'Inter in questo calciomercato. Ecco la spiegazione ai microfoni di 'HLN': "L'Inter mi ha tolto dalla m***a, non sarei andato via se non mi avesse chiamato il Chelsea. Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non c'ero più con la testa. Avevano offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l'Inter aveva rifiutato. Così sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo". Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita.