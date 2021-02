Lukaku-Ibrahimovic, pace a Sanremo? Amadeus: “Perché no!” | News

Ibrahimovic a Sanremo. E se arrivasse anche Lukaku?

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, come tristemente noto, hanno avuto una violenta discussione in campo in occasione di Inter-Milan 2-1, il derby di Milano andato in scena in Coppa Italia lo scorso 26 gennaio. In occasione del derby di campionato, poi, disputatosi la scorsa domenica a ‘San Siro‘ e vinto per 0-3 dai nerazzurri, i due non hanno avuto modo (o voglia?) di chiarirsi.

Ecco perché, incredibilmente, la pace tra Lukaku ed Ibrahimovic potrebbe essere siglata … in campo neutro. Più precisamente, sul palco del teatro ‘Ariston‘, laddove, dal 2 al 6 marzo prossimo, si svolgerà il Festival di Sanremo. Ibrahimovic, è risaputo, sarà ospite fisso della kermesse ma l’idea di questo ‘siparietto’ con Lukaku non dispiace ad Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, nonché tifoso dell’Inter.

“Non ci avevo pensato, potrebbe essere un’idea. Ma deve essere d’accordo prima di tutto Zlatan – ha detto Amadeus -. L’ho fortemente voluto perché che io ami il calcio è cosa nota, ma ci sono calciatori che vanno oltre i colori della loro squadra. Penso a Michel Platini, poi a Diego Armando Maradona … Ibra è speciale”, ha dichiarato Amadeus in un’intervista concessa al settimanale ‘Oggi‘.

“Ibra si allena ogni giorno tre ore in più degli altri suoi colleghi per mantenere i suoi altissimi livelli: ha 39 anni, è in forma pazzesca, ha una personalità incredibile. La sua storia è straordinaria e il pubblico ne rimarrà affascinato, ne sono sicuro”, ha aggiunto Amadeus. Intanto Ibra ha “zlatanizzato” Pioli, leggi le sue parole >>>