Longo: “Campionato livellato: il Milan può inserirsi nella corsa al titolo”

Milan da Scudetto? Le parole di Moreno Longo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Moreno Longo, ex allenatore di Pro Vercelli, Frosinone e Torino, ha parlato delle ambizioni del Milan di Stefano Pioli in questa stagione. Queste le dichiarazioni di Longo in esclusiva per la redazione di 'TMW Radio'. "Questo campionato sarà più livellato rispetto agli ultimi, squadre come Milan, Inter, Atalanta e Lazio possono inserirsi nella corsa della Juventus. Non si vede al momento una squadra che per personalità e tatticamente possa farla da padrone".