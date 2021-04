Longhi: “Milan e Juventus lotteranno per la Champions League” | News

Bruno Longhi ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta Champions: secondo lui, Juventus e Milan si contendono un posto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Bruno Longhi ha parlato della lotta Champions dove, secondo il giornalista, saranno Milan e Juventus a contendersi un posto per partecipare alla prossima edizione della competizione. Queste le sue parole. "La Juventus è altalenante, il Milan sta tenendo una velocità media bassissima che non autorizza voli pindarici. Juve e Milan lotteranno per un posto in Champions, il Napoli ha un calendario favorevole e sta benissimo. I rossoneri affronteranno il Benevento che è in picchiata. Entrambe le squadre non stanno benissimo, stanno cercando di andare in campo autoconvincendosi di essere quelli di prima". Intanto Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.