Lodetti: “Pioli moderato come Nereo Rocco. Non fa mai…”

Continuano ad arrivare apprezzamenti per il tecnico del Milan , Stefano Pioli , premiato ieri a Coverciano con il Premio Nereo Rocco per Lo Sport. Proprio in virtù di tale riconoscimento, arrivano le belle parole di Giovanni Lodetti nei confronti dell'allenatore rossonero.

"Pioli è un allenatore che non fa mai dei discorsi strani, non si esalta o se la prende troppo. Come Nereo Rocco lui è un moderato specie se paragonato ad allenatori come Herrera". Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni della GdS da parte dell'ex centrocampista del Milan, Giovanni Lodetti". Leggi qui le TOP NEWS di questa mattinata rossonera>>>