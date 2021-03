Locatelli sul suo addio al Milan: “Da una delusione c’è stata una rinascita”

Manuel Locatelli ha espresso così il suo pensiero in merito al suo addio al Milan: queste le parole del centrocampista del Sassuolo

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Lituania-Italia, Manuel Locatelli ha parlato del suo addio al Milan e del suo rapporto con Roberto De Zerbi. "Da quando sono andato via dal Milan sono successe tante cose. Da una grande delusione c’è stata una rinascita. Sono molto felice, ma non mi voglio fermare. Importante però è rimanere sempre con i piedi per terra. Mister De Zerbi è stato fondamentale per me, mi ha fatto maturare. Ma sono cambiato di più come uomo, ora sono più consapevole". Intanto Zaccheroni parla nella nostra intervista esclusiva. Il tecnico boccia Vlahovic.