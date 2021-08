Locatelli: “Il Milan, il gol alla Juventus e la curiosa reazione di mia nonna”

Manuel Locatelli, neo giocatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole sul suo passato al Milan

Manuel Locatelli , neo giocatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole sul suo passato al Milan: "Mi ha impressionato la mentalità che hanno qui alla Juve, mi aveva impressionato già quando Leo è venuto al Milan. Ci siamo sentiti in questo periodo e l'abbraccio con Giorgio è stato bellissimo quando sono arrivato, mi tratta come un fratellino".

La rete con la Juve ha messo troppa pressione? "Sì, il Milan innanzitutto resterà sempre una pagina bellissima per me. Quel momento mi ha catapultato in una realtà in cui non ero pronto. Poi grazie al Sassuolo mi sono ripreso. C'erano aspettative molto alte, ma poi per fortuna grazie al Sassuolo mi sono ripreso. Mia nonna, una delle più juventine, mi ha guardato e mi ha detto bravo per il gol, però poi mi ha ricordato che anche la punizione di Pjanic era regolare".