Liverpool-Milan, Pioli: “Giroud non avrà grande minutaggio stasera” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato durante il pre partita di Liverpool-Milan, prima gara del Diavolo in questa Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Liverpool-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni. "Olivier è rimasto fermo per due settimane e non credo che non possa avere grandissimo minutaggio stasera. Oltretutto Ante mi è piaciuto tantissimo nella partita di domenica. Tonali ha avuto un problema nei giorni scorsi, non è al meglio, Bennacer sta bene. Poi credo che qualche rotazione, giocando spesso e a questi ritmi, può servire a tenere alta la prestazione della squadra". Segui con noi la diretta testuale di Liverpool-Milan.