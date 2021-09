Liverpool-Milan, Calabria: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca” | News

Giocatore giocatore ha parlato a 'Milan TV' dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Sulle impressione di Anfield : "E' stata una partita difficile, su un campo difficile ma bellissima. Loro sono una grandissima squadra, ci hanno messo sotto ma siamo riusciti a ribaltarla. Siamo stati bravi a ribaltarla e poi è stata una questione di dettagli, alcuni sono andati a nostro favore mentre altri sono andati a loro favore. Dispiace però guardiamo i lati positivi, è la prima in Champions dopo tanti anni.

Sul ritmo della gara : "E' un livello veramente altissimo, soprattutto il ritmo e il campo inglese. E' stata una partita ad alta intensità, per questo ci son ostati cinque gol e tante emozioni. Per alzare il nostro livello queste partite sono fondamentali, ci servirà"

Su cosa ha lasciato il match: "Ci lascia fiducia e amaro in bocca perché potevamo strappare un risultato positivo. E' tra le squadre più forti del mondo, sicuramente dobbiamo fare i complimenti agli avversari. Hanno un livello incredibile, ci servirà per alzare il livello. Siamo contenti, siamo all'inizio e non vediamo l'ora di continuare questo percorso".