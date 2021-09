Liverpool-Milan, Albertini: “La prova dei rossoneri mi è piaciuta”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Tuttosport ha parlato della prova dei rossoneri con il Liverpool

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Tuttosport ha parlato della prova dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool. Albertini si è detto soddisfatto della partita del Milan, nonostante la sconfitta. Ecco cosa ha detto: "A me è piaciuto il Milan, ha giocato al rientro in Champions League in alcuni momenti anche alla pari con una grandissima squadra".