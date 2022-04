Lippi: “Sono stato vicino al Milan in due-tre occasioni” | News

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un suo possibile approdo, in passato, al Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' durante il programma 'Supertele', Marcello Lippi ha confermato le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani, il quale ha rivelato che l'ex CT della Nazionale italiana era stato vicino al Milan. Queste le parole dell'ex allenatore di Inter e Juventus: "Sono stato a pranzo ad Arcore da Berlusconi. Poi la squadra ha cominciato a vincere. Ci sono andato 2-3 volte vicino ma ero alla Juventus e quando sei alla Juve è difficile andare da un'altra parte". Milan, le top news di oggi: esclusiva Nocerino, Kjaer torna in campo.

