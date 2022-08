Legrottaglie sulla lotta scudetto: “Milan favorito, ma occhio ai cali”

Nicola Legrottaglie, ex difensore, ha espresso un'opinione in merito alla lotta scudetto in Serie A: ecco le sue dichiarazioni sul Milan, favorito

Nicola Legrottaglie, ex difensore, ha espresso un'opinione in merito alla lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan favorito, ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato. Vediamo che concentrazione ci sarà da parte del gruppo". Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>