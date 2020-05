Legrottaglie: “Chiellini contro Balotelli? Poteva evitare di offendere”

ULTIME NEWS – Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Chievo Verona, Juventus e Milan, intervistato dal portale calciotoday.it, ha detto la sua sullo scontro tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli

"Era immaginabile tutto questo clamore. Dall'altra parte è normale la reazione dei due viste le offese ricevute. Al posto di Chiellini avrei parlato più in generale dei comportanti sbagliati di alcuni giocatori negli spogliatoi, senza andare sul personale – sottolinea Legrottaglie -. Chiellini ha sottolineato alcuni comportamenti che davano fastidio, non solo a lui. Magari poteva evitare di offendere. Melo, ma lo stesso Balotelli, sanno dove sbagliato, non mettendo il gruppo davanti. Comunque nella vita raccogli ciò che semini, anche a me spesso il brasiliano dava fastidio. Giorgio si è espresso nella sua biografia, quindi in modo spontaneo".