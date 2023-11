Giroud e la speranza del Milan: “Si è scusato con Abisso”

"Il giudice sportivo si pronuncerà domani, non solo su Giroud ma in tutto quello che è successo nel weekend di Serie A. Da quello che sappiamo, per altro, ed è una cosa importante da dire, Olivier Giroud si è scusato con l’arbitro Rosario Abisso per avergli mancato di rispetto ed essersi preso l’espulsione sabato pomeriggio a Lecce. La norma adesso prevede che per comportamento o frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara 4 giornate di squalifica, ma c’è anche un precedente: Maxime Lopez di giornate ne aveva prese due. Il Milan e Olivier Giroud si aspettano quindi e sperano che le due giornate possano essere sufficienti. Che non si vada oltre, insomma".