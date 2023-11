Milan, De Grandis: “C’è un problema di gestione, non ha un regista”

Il Milan non è riuscito a ritrovare la vittoria: contro il Lecce si è fatto rimontare dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 , ha parlato della prestazione dei rossoneri al 'Via del Mare'. Ecco il suo parere.

"Contro il Lecce, in 35 minuti il MIlan ha fatto due gol e dominato con la partita in tasca. E a un certo punto, prendendo un gol da calcio d'angolo, si rovina e distrugge mentalmente: va nel panico. Toglie certezze al Milan come le aveva tolte dopo il primo tempo fantastico a Napoli. C'è un problema di gestione, non ha un regista. Ogni volta che Pioli cambia le sue certezze, va in difficoltà".