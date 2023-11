Lecce-Milan, Piccoli: “Il gol lo racconterò, esperienza bellissima”

"Il gol lo racconterò, è stata un’esperienza bellissima. Essere sotto 2-0 contro il Milan , poi riuscire rimontare in poco tempo fino al 2-2 e al 94º fare anche un gol importante è stata una bella cosa . Abbiamo portato a casa un punto importante, anche se meritavamo i 3 punti per quello che stavamo facendo".

"Dopo la sosta abbiamo sfide importanti e ci prepariamo per portare a casa più punti possibile in quelle partite" ha concluso il centravanti dei salentini.