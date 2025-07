Lecce, Di Francesco: “Camarda? Ecco quale consigli posso dargli”

La partita è terminata 11-0 in favore dei giallorossi: un risultato che evidenzia il netto divario tra le due squadre, ma ciò che conta davvero è la voglia mostrata dal ragazzo. Proprio su questo aspetto si è soffermato il suo allenatore, Eusebio Di Francesco, in nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

"È giovanissimo, ha una grande voglia e può migliorare sotto tanti aspetti: deve attaccare di più la porta, essere più preciso, non abbattersi se sbaglia. Ma lui è il primo a saperlo ed è venuto qui anche per questo. È un ragazzo determinato, educatissimo: per me sono valori fondamentali".