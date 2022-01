Leao: “Ibrahimovic mi ricorda di restare umile e lavorare”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Leao ha dichiarato: "Zlatan è un campione che non ha mai dimenticato il passato. A me ricorda sempre di restare umile e di lavorare, lavorare, lavorare: solo così puoi fare grandi cose". Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>