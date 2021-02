Lazzari: “Pioli sta facendo grandi cose” | Milan News

Lazzari: “Pioli si fa voler bene dalle sue squadre”

Intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, l’ex calciatore Andrea Lazzari ha speso parole al miele nei confronti di Stefano Pioli.

“Nella mia carriera è stato tra chi ha creduto più in me, gli devo molto. Prima di Cagliari avevo fatto una stagione al Grosseto con lui. Nella stagione precedente non avevo spiccato, lui mi ha dato fiducia e da lì è partita la mia carriera”.

"Lavora, si fa voler bene dalle sue squadre e ha idee importanti. Tranne qualche parentesi per me è sempre riuscito a far bene. Ricordo i grandi risultati con la Lazio e ora al Milan sta facendo grandi cose. Il lavoro dà i suoi risultati", ha concluso Lazzari su Pioli.