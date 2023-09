Lazio, Zaccagni: “Milan squadra di grande valore. Faremo la nostra partita”

Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del prossimo match contro il Milan

Le parole di Mattia Zaccagni in vista di Milan-Lazio

"Era importante portare a casa i tre punti, venivamo da un momento particolare. Il mister ci ha chiesto di ritrovare la solidità. Abbiamo parlato tanto tra di noi e con il mister in questi giorni e abbiamo trovato la giusta via. Sono molto contento di essermi sbloccato, ma la cosa importante era ottenere la vittoria. Adesso dobbiamo continuare così, soprattutto a Milano. Andiamo ad affrontare una squadra di grande valore, ma andremo lì a fare la nostra partita. Siamo partiti un po' più blandi rispetto agli altri anni, abbiamo creato forse un po' meno e ci siamo buttati meno negli spazi ma so che davanti abbiamo qualcosa di importante che ci aspetta e siamo pronti a prendercelo".