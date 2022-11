Lazio, Zaccagni: “Mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho”

Zaccagni su Ronaldinho

“Sono onorato di esse qui, è una serata bellissima e ci sono tanti campioni. Stasera scendiamo in campo per la pace. Secondo me bisogna stare più uniti possibili, solo insieme si sconfigge la guerra. Dobbiamo lottare insieme per la pace. Ci sono tanti campioni, mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho. Mi mancano gli scarpini? Si già sento che a breve mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio”. Brahim Diaz va ai Mondiali con il Marocco? Ecco perché è possibile