Lazio, senti Lotito: “Roma? Dopo la Juve siamo noi i più vincenti”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto commentare la vittoria della Conference League da parte della Roma, non senza veleni.

Queste le sue dichiarazioni: "Se la vittoria della Roma in Conference mi dà stimoli? Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana. E poi si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica".