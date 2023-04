Lazio, Sarri: “Semplice qualificarsi in Champions? Una ca**ata”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle reali possibilità di qualificarsi in Champions League

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri , al termine della sfida contro il Monza vinta per 0-2, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di qualificarsi in Champions League . Di seguito le sue parole riportate da TMW.

Lazio, le parole di Maurizio Sarri sulla Champions League

"Noi dobbiamo pensare alla prossima partita, mancano dieci partite e nelle ultime abbiamo recuperato tantissimi punti a tutti. Se prima non era possibile ora sembrava una cazzata, così come può essere una cazzata pensare che adesso sia semplice centrare la qualificazione in Champions".