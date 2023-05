Lazio, Milinkovic-Savic: “Futuro? Ho un altro anno e si parla alla fine”

Intervistato dai microfoni di DAZN alla fine del match contro la Cremonese, il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato del suo futuro: "Una giornata bella che poteva finire in maniera migliore, soprattutto dopo i due gol di vantaggio. Però non ci importa, abbiamo vinto e ora festeggiamo tante cose. Abbiamo fatto una grande stagione e siamo riusciti ad arrivare in Champions, siamo contenti".