Lazio-Milan, Stroppa: “I rossoneri in difficoltà danno il meglio di sé”

Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com. Stroppa ha parlato di Lazio-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico: "La Lazio ha preso cinque gol dal Napoli, in uno scontro diretto non può succedere. Anche se gli azzurri sono in una forma smagliante e lottano per la Champions. Lazio-Milan farà da spartiacque per i rossoneri. Il Milan nelle difficoltà dà sempre il meglio di sé”. Intanto ecco le formazioni ufficiali di Lazio e Milan