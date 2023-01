Lazio-Milan, Oddo: “L’assenza di Immobile peserà tanto”

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul 'momento no' del Milan e sulla prossima sfida contro la Lazio

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Oddo ha parlato di Lazio-Milan , partita in programma martedì sera e valevole per la 19^ giornata della Serie A. Ecco un estratto delle sue parole.

Sull'assenza di Immobile: "Peserà tanto. Tanto perché fa un gol una domenica e l'altra pure. E' un giocatore importante anche dal punto di vista della leadership per i propri compagni. E' il capitano e la sua spinta potrebbe mancare anche se non è la prima volta che lui non c'è...".