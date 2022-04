Lazio-Milan, Immobile: “Vogliamo vincere perché ci servono i tre punti”

Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match di domani sera tra Lazio e Milan

Lazio-Milan sarà una partita di fondamentale importanza sia per i biancocelesti che per i rossoneri. I padroni di casa cercano una vittoria per restare vivi nella lotta per un posto in Europa, mentre gli ospiti vorranno ottenere i tre punti e tornare in testa alla classifica dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma.